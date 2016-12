Borghesiana: rapina distributore sulla Casilina e si nasconde in un ristorante

Si è nascosto in un ristorante vicino al benzinaio che aveva appena rapinato armato di pistola. Ad incastrarlo la felpa dell'As Roma che indossava durante il colpo. E' durata meno di dieci minuti la fuga di un 29enne romano dopo aver rapinato Casilina Carburanti, posto sull'omonima via consolare nella zona compresa tra Borghesiana e Finocchio. Fattosi consegnare l'incasso il malvivente si è poi dileguato a bordo di uno scooter.

TROVATO DOPO DIECI MINUTI - Immediate le ricerche diramate dalla sala operativa della Questura alle pattuglie antirapina. Nel giro di 10 minuti il rapinatore era già in manette. Sul posto si sono concentrate alcune pattuglie della Polizia di Stato. La vittima ha descritto agli agenti il rapinatore, un uomo con barba e felpa nera con il logo di una squadra di calcio della capitale, e una maglietta di colore rosso.

NASCOSTO IN UN RISTORANTE - Alcuni testimoni hanno detto ai poliziotti che l’uomo, dopo aver sentito le sirene delle volanti, aveva abbandonato lo scooter e un involucro di colore scuro, ed era entrato in un ristorante nelle vicinanze. Gli uomini in divisa, entrati nel locale, hanno subito individuato il rapinatore e, nascosta nella cintura dei pantaloni, hanno trovato la somma appena sottratta al benzinaio.

SCALDACOLLO E PISTOLA - Inoltre vicino allo scooter, risultato rubato, gli investigatori hanno recuperato l’involucro abbandonato poco prima dal rapinatore, uno scalda collo di colore nero, al cui interno era nascosta una pistola priva di tappo, e il relativo munizionamento, e un casco di colore bianco, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo identificato per un romano, di 29 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato negli uffici del commissariato Casilino per gli ulteriori accertamenti.

IN MANETTE - A conclusione delle indagini il giovane è stato arrestato dagli agenti del Reparto Volanti per il reato di rapina in flagranza e denunciato per ricettazione, mentre la somma rubata è stata restituita alla vittima.