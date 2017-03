Montagnola: minaccia negoziante col coltello e lo rapina, arrestato

Lo ha prima minacciato con il coltello per poi rapinarlo del cellulare. Il tentativo da parte di un 39enne in un negozio di casalinghi all'Ardeatino nel pomeriggio dello scorso venerdì. Vittima il titolare del negozio, un cittadino cinese. In via Benedetto Croce sono quindi intervenuti gli agenti del reparto volanti e del commissariato Tor Carbone ed Esposizione che hanno arrestato il malvivente.

FURTO IN VIA CIAMARRA - Sempre nella giornata di venerdì scorso gli agenti del commissariato Romanina hanno arrestato per rapina un italiano di 43 anni, che, dopo aver asportato merce in un supermercato di via Antonio Ciamarra, per non essere bloccato da un dipendente, lo ha percosso con pugni.

FURTO IN VIA GIOLITTI - E’ stata proficua, invece, la collaborazione tra un cittadino straniero ed una pattuglia del commissariato Viminale. Mentre gli agenti stavano transitando davanti ad un esercizio commerciale di via Giolitti, sono stati fermati dallo straniero, che ha segnalato la presenza di una donna, una 49enne di Caserta, impegnata a rubare all’interno. Bloccata dai poliziotti, la donna aveva fatto incetta di prodotti di profumeria, quali creme, shampoo e dentifrici, che aveva nascosto all’interno del suo trolley.

FURTO A PONTE MILVIO - Un arresto per furto in un negozio anche da parte degli agenti del Commissariato Ponte Milvio che, allertati dal vigilante di un supermercato, hanno sorpreso un romeno di 37 anni, che dopo aver pagato alle casse pochi generi alimentari, stava cercando di allontanarsi con diversi altri prodotti, perlopiù parmigiano e scatolette di tonno, che aveva occultato dentro al giaccone "dimenticando "di pagarli.