Si sveglia e trova i ladri in casa, poi lo picchiano e gli rubano le fedi nuziali

Si è sveglaito, ha aperto gli occhi e si è trovato davanti due ladri d'appartamento. A vivere l'incubo un uomo italiano di 58 anni, picchiato e rapinato nella sua casa a Fidene, nel III Municipio Montesacro. I fatti hanno preso corpo intorno alle 17:30 di ieri 8 maggio, in un'abitazione di via San Gimignano. Colpito con un bastone i due malviventi sono poi fuggiti con le fedi nuziali del 58enne e della moglie.

Rapinato in casa a Fidene

In particolare l'uomo è stato sorpreso dai due banditi nel sonno. Aperti gli occhi si è trovato davanti al letto due persone con il volto scoperto e con dei guanti di lattice. Svegliatosi il 58enne uno dei due ladri gli ha coperto gli occhi e la bocca con le mani, minacciandolo con un bastone e colpendolo con l'oggetto contudente alla spalla.

Ladri in casa in via San Gimignano

Dei veri e propri attimi di paura quelli vissuti dal proprietario di casa con uno dei due ladri che lo teneva immobilizzato e l'altro che lo minacciava per farsi dire dove teneva denaro ed oro. Con forte accento dell'Est Europa, "romeni", secondo quanto riferito dalla vittima, i due rapinatori non trovando il denaro hanno quindi deciso di rubare le fedi nuziali che si trovavano in casa.

Casa a soqquadro dopo rapina a Fidene

Messa a soqquadro la casa e rubate le fedi nuziali i due rapinatori si sono quindi dileguati. Allertati i soccorritori sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha medicato il 58enne sul posto, con l'uomo che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sporta denuncia sul caso indagano gli agenti di polizia del commissariato Fidene Serpentara.