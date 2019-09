Anziana rapinata in casa mentre guarda la tv sul divano

Era in casa a guardare i programmi serali alla tv sul divano del salotto di casa. Proprio qui, fra la tranquillità delle mura domestiche, si è trovata davanti un rapinatore. A vivere dei veri e propri momenti di paura un'anziana, derubata nel suo appartamento di Spinaceto. E' accaduto poco dopo le 22:30 della sera di martedì scorso.

In particolare la rapina si è consumata nell'appartamento di una donna in viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione. Qui un ladro solitario è riuscito ad entrare da una delle finestre dell'abitazione ed a sorprendere la donna mentre si trovava in salone.

Una vera e propria aggressione con il bandito, "italiano", da quanto riferito dalla vittima, che ha dapprima strappato la collana d'oro che la donna portava al collo per poi rapinare anche un orologio, un paio di orecchini ed un bracciale, per un valore di poche centinaia di euro. Il malvivente si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

A chiamare la polizia è stato poi il figlio dell'anziana allarmato dalla mamma. In stato di choc la vittima ha riferito agli agenti del Commissariato Esposizione quanto accaduto. Cominiciata una prima battuta di ricerca del rapinatore la stessa ha dato per il momento esito negativo. A parte la paura l'anziana non ha riportato ferite. Sul caso indagano gli agenti di polizia di Spinaceto.