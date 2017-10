Armato di mannaia rapina il Carrefour, fermato da migrante che chiedeva elemosina in strada

Tutti si sono scansati, impauriti, tranne un migrante africano che chiedeva l'elemosina a piazza delle Conifere. E' stato lui, l'eroe per un giorno, a fermare un ladro 37enne che aveva appena rubato 400 euro, armato di mannaia, dalle casse del supermercato Carrefour.

E' successo lo scorso 26 settembre. A riprendere la scena le telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale. Il ladro, un romano di 37 anni con diversi precedenti e sottoposto alla sorveglianza speciale, armato di mannaia era entrato nel supermarket per compiere la rapina.

Il migrante eroe ferma il ladro

Il malvivente si è diretto alle casse con il volto coperto da passamontagna, occhiali e casco minacciando con l'arma che aveva portato con sè i dipendenti per farsi consegnare il denaro, fino a quando, all'uscita dall'esercizio, ha incrociato l'eroe senza nome, che lo ha affrontato.

Dopo un'iniziale scambio di parole tra i due, lo straniero ha seguito il 37enne, lo ha disarmato, lo ha seguito fino allo scooter con cui stava per darsi alla fuga e con una mossa lo ha fatto rovinare a terra. Il rapinatore, a quel punto, è stato afferrato per il giubbotto poi, col supporto di altre persone, è stato immobilizzato per poi allontanarsi qualche istante prima dell'arrivo della pattuglia dei Carabinieri.

Arrestato il rapinatore del Carrefour

I militari della Stazione Roma Centocelle, a seguito della segnalazione fatta al 112 dal responsabile del punto vendita, sono accorsi sul posto ed hanno ammanettato il rapinatore recuperando la mannaia utilizzata per compiere la rapina. Il 37enne è stato trattenuto in caserma, dove rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.