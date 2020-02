Stazione Trastevere: spinge uomo in fila in biglietteria e lo rapina del denaro

In fila in bigletteria alla stazione di Trastevere è stato spintonato e rapinato del denaro. E' accaduto intorno alle 16:00 di mercoledì 26 febbrraio quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trastevere diretto da Maria Placanica, hanno arrestato per rapina un cittadino somalo di 51 anni, in piazza Flavio Biondo.

Gli agenti, sono intervenuti su segnalazione della pattuglia dell’Esercito in servizio presso la stazione di Trastevere dove i militari avevano bloccato l’uomo, in forte stato di agitazione, che poco prima aveva spinto un uomo in fila presso la biglietteria, sfilandogli dalle mani 175 euro. Anche per lui sono scattate le manette.