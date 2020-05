Castro Pretorio: aggredito e rapinato della bici

Ha aggredito un cittadino del Bangladesh nel tentativo di rubargli la bicicletta. E' accaduto la notte di mercoledì in via XX Settembre, fra Castro Pretorio e Porta Pia.

Il malvivente, identificato per un cittadino tunisino di 24 anni, è stato bloccato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale in via Luigi Einaudi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Accompagnato negli uffici di polizia, dovrà rispondere di tentata rapina.