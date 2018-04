Ruba una bici, sorpreso dal proprietario lo prende a bastonate e tenta la fuga

Con una grossa tronchesi ha puntato una bicicletta incatenata ad un palo in una strada del Centro Storico. Quando il proprietario, un cittadino del Bangladesh, lo ha notato ed ha cercato di fermarlo il ladro ha però reagito violentemente e lo ha colpito con un bastone. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri in via della Vite, traversa di via del Corso.

Preso a bastonate in via della Vite

Sul posto sono immediatamente intervenuti due poliziotti liberi dal servizio che lo hanno bloccato. Identificato per un partenopeo di 42 anni con vari precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata e lesioni.