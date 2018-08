Esquilino: armato di coltello minaccia dipendenti e rapina un bar

Armato di coltello ha minacciato i dipendenti e rapinato un bar. Un colpo dal magro bottino di 300 euro consumato lo scorso 14 agosto all'Esquilino, in piazza Vittorio Emanuele II. Il rapinatore armato di coltello si era fatto consegnare l'incasso per poi fuggire e far perdere le proprie tracce.

Intervenuti pochi minuti dopo la rapina, i Carabinieri di piazza Dante hanno sequestrato il coltello rinvenuto a terra e immediatamente avviato un'attività investigativa che ha permesso, in pochi giorni, di raccogliere inconfutabili indizi di colpevolezza a carico dell’uomo.

Il rapinatore, un romano di 28 anni già noto alle forze dell'ordine e già sottoposto alla all’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria per pregressi reati, è stato arrestato.