Rapina all'alba: sfonda porta del bar e ruba alcolici

Furto nella notte tra il 21 e il 22 dicembre in un bar di via del Pascolare di Palombara Sabina. Un 41enne egiziano, dopo aver divelto la porta di accesso dell'esercizio commerciale, ha rubato alcolici e altra merce presente all'interno per poi darsi alla fuga. Sulle sue tracce i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile che, dopo una breve indagine, lo hanno arrestato e tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Monterotondo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli.