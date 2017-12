Borseggiano cliente del bar, il titolare del locale ferma i ladri e scoppia la rissa

Ci ha pensato il titolare di un bar di Largo Antonio Beltramelli a bloccare due romeni di 27 e 38 anni. Erano le 7 del mattino quando i due, entrambi con precedenti e senza fissa dimora, hanno rubato il portafoglio di un cliente del bar, subito dopo aver consumato la colazione.

Mentre si gustavano il caffè al bancone del bar, hanno adocchiato un avventore e infilandogli una mano all'interno del marsupio, gli hanno sfilato il portafoglio.

Sfortunatamente per loro, la scena è stata notata dal titolare dell'esercizio commerciale che è subito intervenuto e li ha bloccati. Ma i due malfattori hanno reagito, colpendolo ripetutamente con calci e spintoni, riuscendo a scappare con il bottino.

Una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante, in transito in quel momento, ha visto i due uscire di corsa dal negozio e li ha bloccati pochi metri più avanti.

Arrestati i due rapinatori, i Carabinieri hanno prestato soccorso al proprietario del bar che non ha riportato ferite gravi, restituendo il portafogli al derubato.

I due arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno rispondere di rapina in concorso aggravato.