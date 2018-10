Tenta rapina a mano armata, il barista reagisce e fa arrestare il malvivente

Volto coperto e pistola in pugno ha tentato la rapina in un bar ma la reazione del titolare ha mandato in malora il tentativo. Sono poi stati i carabinieri della Stazione di Acilia ad arrestare un 55enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata rapina. Venerdì pomeriggio, l’uomo si è introdotto all’interno di un bar di Acilia e, con il volto coperto da un passamontagna ed armato di una pistola, ha intimato al proprietario, un cittadino cinese, di consegnargli l’incasso della giornata.

Rapina al bar di Acilia

Quello che il malfattore non si aspettava è stata l’improvvisa reazione del titolare dell’esercizio commerciale, con il quale ha subito ingaggiato una violenta colluttazione. I forti rumori hanno anche attirato l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri in servizio nella zona che, prontamente intervenuti, hanno disarmato e bloccato il rapinatore.

Rapinatore in manette ad Acilia

L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida. L’arma utilizzata, rilevatasi una scacciacani, è stata sequestrata dai Carabinieri.