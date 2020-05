Palmiro Togliatti: accerchiato, aggredito e rapinato da banda di transessuali

E' stato accerchiato, picchiato e rapinato da 4 persone, tutte transessuali, in viale Palmiro Togliatti. E' successo alle 4:30 del mattino del 30 maggio. La vittima, ferita, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze e aspettato gli agenti di polizia per raccontare i fatti.

Secondo quanto ricostruito, la banda di transessuali avrebbe aggredito il ragazzo, un 30enne, rapinandolo di 70 euro. Ancora da chiarire i motivi del gesto delle quattro persone, ora ricercate dai poliziotti del Commissariato Prenestino che indagano sui fatti. Il 30enne è stato portato in ospedale e ne avrà per sette giorni.