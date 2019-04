Ostia: rapinata allo sportello bancomat. Ladro riconosciuto dalla vittima grazie ad un tatuaggio sul viso

Insieme ad un complice ha accerchiato una ragazza e, allo sportello Atm di piazzale della Posta, l'ha rapinata, minacciandola con un taglierino, mentre stava prelevando denaro. E' quanto successo lo scorso 21 aprile ad Ostia. Ieri mattina, nel corso di appositi servizi predisposti dal Questore Esposito, gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato, e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno rintracciato il responsabile e proceduto al Fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti di un giovane.

Sebbene il rapinatore fosse travisato la vittima è riuscita a fornire agli inquirenti una dettagliata descrizione, segnalando la presenzasul suo volto di un piccolo tatuaggio ritraente una "saetta".

Ieri mattina, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti ad individuare il responsabile che si accingeva a salire su un autobus per sottrarsi ai poliziotti, con al seguito il suo pit bull.

Il comportamento del ragazzo non è sfuggito agli agenti della Polizia di Stato che, saliti prontamente sul mezzo, lo hanno bloccato. Sono in corso ulteriori indagini per verificare se il giovane sia l’autore di ulteriori rapine commesse con lo stesso modus operandi.