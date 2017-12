Parrucche e taglierino per rapinare la banca, caccia a due banditi

Erano vestiti in modo distinto in modo da non destare sospetto. Le parrucche ed il taglierino con il quale hanno poi minacciato il personale della Banca Tercas hanno però rilevato le loro vere intenzioni. A creare attimi di apprensione due banditi che la mattina di oggi 14 dicembre hanno rapinato una banca a Talenti. Rubato il denaro i due malviventi si sono poi dileguati per le strade del quartiere del III Municipio Montesacro.

Rapina in banca a Talenti

La rapina si è consumata intorno alle 10:15 di stamattina. Dopo essere entrati nell'istituto bancario posto al civico 34 di via Luigi Capuana i due rapinatori si sono fatti consegnare il denaro del personale della banca per poi darsi alla fuga. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e del commissariato di polizia Vescovio.

Rapina in via Luigi Capuana

Ascoltati i testimoni ed acquisite le immagini di videosorveglianza della banca i due rapinatori sono attivamente ricercati. A parte la paura nel corso della rapina nessuno è rimasto ferito.