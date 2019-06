Portuense: sfondano vetrina e rapinano banca nell'orario di chiusura. Colpo da 50mila euro

Con un'auto ariete hanno sfondato la vetrina della banca in pieno giorno, nell'orario di chiusura. Poi, con una pistola, hanno minacciato i dipendenti e sono fuggiti con il bottino. Un colpo da 50 mila euro quello messo a segno nel pomeriggio di lunedì 24 giugno in via Portuense, nella filiale della Banca Popolare di Milano.

Tutto è andato in scena poco dopo le 16:30. La banda, composta da tre persone con il volto travisato da maschere anti polvere, ha fatto irruzione nell'istituto di credito usando un'auto. Il tutto mentre i dipendenti stavano caricando il bancomat.

Uno dei banditi, armato di pistola, minacciando i presenti, ha consentito ai suoi complici di caricare il bottino nella vettura. Quindi la fuga.

Tanto spavento per gli impiegati. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto la Polizia con la squadra della Scientifica, gli agenti del commissariato San Paolo e gli uomini della Squadra Mobile.