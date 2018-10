Colpo grosso in banca: armato di pistola minaccia dipendenti e scappa con 100 mila euro

Con il volto travisato da casco, vestito di scuro, e con una pistola in mano ha rapinato la Banca Popolare del Lazio. Un colpo da 100mila euro avvenuto nel pomeriggio del 5 ottobre intorno alle 14 nella filiale che si trova all'incrocio da via del Mare e il chilometro 4 della via Nettunense, nel territorio di Pavona.

Secondo una ricostruzione della Polizia accorsa sul posto, il malvivente è entrato in banca e, tenendo sotto tiro i dipendenti, si è fatto consegnare i soldi all'interno delle case e del bancomat, appena caricato. Riempita la borsa con i 100mila euro è scappato a bordo di una moto ed è fuggito verso Roma.

Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica per i rilievi. Gli investigatori del Commissariato di Albano hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e interrogato i presenti. E' caccia al rapinatore.