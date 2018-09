Eur: rapina in banca, armati di pistola minacciano clienti e dipendenti poi fuggono col bottino

Sono entrati in banca, con il volto travisato e una pistola semiautomatica nera. Così, eludendo i controlli, due uomini hanno rapinato la filiale della Monte Paschi di Siena in viale della Musica, al civico 2. Il colpo, all'Eur, è avvenuto poco prima delle 16 di oggi 26 settembre, all'orario di chiusura.

Sul posto gli agenti del commissariato Colombo e del Reparto Volanti della Polizia di Stato. Secondo quanto raccontato dai testimoni i due hanno agito in pochi minuti. Mentre uno teneva sotto tiro con la pistola i clienti e i dipendenti, l'altro si è diretto alle casse svuotandone due.

Quindi la fuga, non è chiaro se a bordo di un'auto o se di un ciclomotore. Non è escluso neanche che ad aspettarli fuori ci fosse un terzo complice. A far chiarezza ci penseranno le indagini della Polizia. Gli agenti, dopo aver ascoltato i presenti, hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ancora da quantificare l'esatto bottino. Nessuno è rimasto ferito.