Colpo in banca: rubano casseforti dopo esplosione. Palazzo inagibile e quartiere senza luce

Colpo grosso alla banca Intesa San Paolo. Prima una esplosione, poi la rapina e quindi la fuga col malloppo. Un blitz in grande stile quello di una banda di ladri che ha colpito nell'entroterra del X Municipio, tra Axa, Infernetto e Casal Paolocco, nella zona bene di via Eschilo, all'altezza del civico 186.

L'esplosione in via Eschilo e la rapina

E' successo tutto intorno alle 2 della notte tra il 19 e il 20 dicembre. Un gran boato sveglia il quartiere. Poi il fumo e gli allarmi. A colpire è una banda di ladri che sta saccheggiando la banca Intesa San Paolo. Due le casseforti continue asportate, ancora da quantificare la quantità di denaro rubato. Quindi, dopo aver preso il malloppo, i malviventi sono fuggiti. Sul posto, allertati, sono giunti gli agenti di Polizia, con 5 volanti, la squadra della Scientifica e i Vigili del Fuoco.

Infernetto e Palocco senza luce

A coordinare le indagini gli Commissariato del Lido. I pompieri che, hanno spento l'incendio generato dalla forte esplosione, hanno dichiarato inagibile la banca, distrutta sia internamente che esternamente, e il palazzo di quattro piani, occupato da uffici, che ospita l'istituto di credito.

Sul posto anche i tecnici Acea visto che il danno si è allargato anche alla rete elettrica tanto da mandare in tilt alcune centraline. Da questa notte, infatti, dai Parchi della Colombo a via Romani, passando per via Bolzoni, manca la luce nelle abitazioni. Il guasto, fanno sapere i tecnici, sarà riparato in giornata per buona pace dei residenti di Axa, Palocco e Infernetto.

Le indagini della Polizia

Nel frattempo è caccia ai ladri. I rilievi della Polizia Scientifica hanno permesso di scoprire il metodo usato dalla banda per far saltare il bancomat: si trattai di quello con la saturazione col gas, che causa quindi una forte esplosione capace di squarciare i muri. Gli agenti di Ostia hanno acquisito le immagini delle videocamere di zona e stanno procedendo con le indagini. Già in passato la banca di via Eschilo finì nel mirino dei ladri.