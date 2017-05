Balduina, rapina in banca: due dipendenti in ostaggio. E' caccia ai ladri

Armati di pistola e coltello hanno preso in ostaggio due dipendenti e saccheggiato la Banca del Fucino in via Ugo de Carolis 86. E' quanto successo oggi pomeriggio, intorno alle 15:30, in zona Balduina. Due uomini, con accento romano secondo le prime informazioni, si sono finti clienti entrando nell'istituto di credito.

LA RAPINA - Una volta all'interno uno dei due ha tirato fuori un'arma, da verificare se fosse vera o meno, minacciato i due dipendenti presenti prima dell'orario di chiusura pomeridiana e rinchiusi, a chiave, in una stanza, per poi rubare i soldi all'interno di bancomat e cassaforte. Una volta preso il malloppo i due sono fuggiti a piedi.

INDAGINI IN CORSO - Allertati, sul posto, sono giunte due volanti della Polizia di Stato e la squadra della Scientifica per i rilievi del caso. Gli agenti, ascoltati i dipendenti che non sono rimasti feriti nell'occasione, hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza della Banca del Fucino per poi iniziare le indagini. E' caccia ai ladri.