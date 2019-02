Armato di coltello minaccia cassiera e rapina la banca: preso dopo la fuga

E' entrato in banca a volto scoperto e, armato di coltello, ha minacciato la cassiera della filiale di banca Intesa San Paolo di via Aldo Moro a Fiano Romano, facendosi consegnare la somma contenuta nella cassa in quel momento, ammontante a poco più di 100 euro, per poi fuggire a piedi per le vie limitrofe.

Un magro bottino per un 22enne italiano arrestato dai Carabinieri per il reato di rapina aggravata. I militari a seguito dell'immediato intervento hanno riconosciuto il giovane rapinatore, già noto alle forze dell'ordine, poiché già in passato si è reso protagonista di reati specifici.

Il giovane poco dopo è stato rintracciato presso la propria abitazione dove a seguito della perquisizione domiciliare è stata rinvenuta la somma rubata, e successivamente restituita al direttore della filiale. Nel corso delle indagini i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche il coltello da cucina, abbandonato dal rapinatore a pochi metri dalla banca. Dopo l'arresto il giovane è stato portato presso la casa circondariale di Rieti, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.