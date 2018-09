Clienti e dipendenti presi in ostaggio: colpo in banca della banda del buco. Svuotato il caveau

Hanno lavorato, probabilmente, per giorni per compiere il colpo in banca. Così la banda del buco ha colpito a Nettuno, saccheggiando le casse e il caveau della filiale Bper di via Traunreut 46. E' quanto successo venerdì 28 settembre, alle 14:15 circa. Sul posto, per indagare, i Carabinieri dell'Aliquota di Anzio e quelli di Nettuno.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la banda è entrata nella filiale attraverso un buco fatto in una parete che collega l'istituto di credito ad un garage dove, da giorni, sono in corso dei lavori. Forse approfittando proprio del trambusto in quei locali i ladri hanno scavato fino a filo di parete nel corse dei giorni precedenti alla rapina.

Una volta all'interno, mentre uno dei rapinatori teneva sotto tiro i presenti con una pistola, i due colpiti, con taglierino alla mano, hanno legato dipendenti e personale della banca. Quindi i tre hanno preso il denaro nella casse e 5 cassette di sicurezza all'interno del caveau della filiale Bper di via Traunreut, poi la fuga. Sul caso della banda del buco indagano i Carabinieri.