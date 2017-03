Cronaca Acilia / Via di Acilia

Acilia: rapina banca con pistola giocattolo rubando dollari e sterline, arrestato

In manette è finito un ladro 51enne. In casa, dopo una perquisizione, sono state ritrovate dosi di hashish, abiti indossati per commettere il reato e una pistola giocattolo, privata del tappo rosso