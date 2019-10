Anziana prigioniera in casa, le chiavi rapinate alla badante sulle scale condominiali

Prigioneria in casa mentre la badante veniva colpita con un bastone e rapinata sulle scale condominiali. Il pomeriggio di paura è stato vissuto da due donne alla Balduina, la proprietaria dell'appartamento e la collaboratrice domestica che vi presta servizio.

I fatti hanno preso corpo nel pomeriggio di sabato 19 ottobre. Intorno alle 18:00 la badante è infatti uscita da un appartamento di via Piolibio, ha chiuso in casa a chiave la signora che accudiva ed è uscita per andare a fare la spesa. Al rientro nell'abitazione l'aggressione.

Secondo il racconto della vittima la stessa sarebbe stata sorpresa alle spalle sulle scale condominiali, colpita alla testa con un corpo contundente, presumibilmente un bastone, e rapinata della borsa contenente i documenti e le chiavi di casa dell'appartamento dove stava rientrando.

Ferita ma cosciente, la vittima ha quindi allertato i soccorritori. Arrivati nella traversa di via Festo Avieno, vigili del fuoco e agenti di Polizia hanno trovato la badante ferita nel condominio con l'anziana proprietaria di casa prigioniera nel suo stesso appartamento.

Entrati nell'abitazione i vigili del fuoco hanno 'liberato' la proprietaria di casa, scossa ma illesa. Ferita la badante è stata invece medicata sul posto riferendo alla polizia quanto accaduto. Sul caso indagno gli investigatori del Commissariato Monte Mario di Polizia.