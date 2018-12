Baby gang della 'Roma bene': le adunate su Instagram e Whatsapp prima delle rapine

Organizzavano spedizioni punitive attraverso chat su Whatsapp o i direct di Instagram. I colpi tra Aurelio, Boccea, Salario, piazza Cavour, Prati e Parioli. La vittime tutte tra i 13 e i 15 anni, ragazzini della 'Roma bene'. Facili prede secondo chi colpiva. Dopo l'operazione dello scorso settembre, i Carabinieri stanno continuando le indagini e hanno individuato un'altra cellula arrestando un 18enne incensurato, accusato di rapina aggravata in concorso.

Il giovane è ritenuto essere membro attivo di una pericolosa baby-gang che dallo scorso mese di aprile imperversa in tutta la Capitale a caccia di prede minorenni da derubare di soldi, orologi, cellulari e scarpe. Al momento i Carabinieri della Stazione Madonna del Riposo hanno addebitato al 18enne, che è stato posto agli arresti domiciliari, un colpo messo a segno insieme a due complici di 15 e 16 anni, entrambi romani a loro volta denunciati a piede libero all'Autorità Giudiziaria per i Minorenni, nella zona di via Gregorio XI, all'Aurelio.

All'epoca dei fatti, i tre avevano costretto con la violenza due ragazzini di 13 e 14 anni a consegnare i soldi, circa 40 euro, e un orologio che era al polso di una delle vittime.

Figura di rilievo, secondo quanto emerso dalle indagini, anche quella del 16enne. Il minorenne, infatti, era già denunciato a piede libero dai Carabinieri per un'altra rapina ai danni di 4 giovanissimi. Il colpo risale al 23 settembre scorso, fuori il cinema Adriano (qui la notizia), e venne messo a segno con altri 2 complici. Tutti componenti di una più ampia banda che in soli 6 mesi ha compiuto, tra tentate e consumate, ben 9 rapine ai danni di altrettanti ragazzi minorenni.

Il "capo" di quella cellula della baby-gang che colpiva i ragazzi della 'Roma bene', è risultato essere un vietnamita di 18 anni. Il karate kid, nonché capo del gruppo, con le tecniche delle arti marziali minacciava e aggrediva le vittime designate mentre i suoi "compagni" rubavano tutto quello che riuscivano a prendere.

Anche in quel caso è emerso il solito modus: l'adunata su chat e social prima delle rapine. Gli obiettivi, sempre i giovani della 'Roma bene'. Bersagli facili. Le discoteche pomeridiane dei Parioli e di Prati erano le mete preferite. Poi i cinema e le piazze. Le indagini dei Carabinieri proseguiranno. Un focus, quello sulle baby gang, che l'Arma tiene acceso dall'episodio del 2016 a piazza Cavour.