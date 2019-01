Ostia: rapinata a bordo dell'autobus, una ragazza fa arrestare il ladro

E' stata rapinata del suo cellulare nel pomeriggio dell'Epifania. Vittima una ragazza di Ostia che, con la sua testimonianza, ha aiutato gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine a fermare il malvivente che le aveva rubato lo smartphone sull'autobus.

La donna ha fermato gli agenti, intorno alle 19 circa, in corso Duca di Genova. La descrizione del presunto ladro ha consentito ai poliziotti di rintracciarlo durante la battuta in zona, in via Forni ad Ostia Nuova.

Quando ha visto i poliziotti il ladro, cileno di 32 anni, ha cercato di disfarsi del cellulare ma è stato recuperato. Accompagnato negli uffici di polizia è stato arrestato per furto aggravato.