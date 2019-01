Tamponano auto con due ragazze a bordo, rubano la vettura e poi gli danno fuoco

Un Capodanno di paura. E' quanto hanno vissuto due ragazze romane prese di mira da due giovani rapinatori la notte dell'1° gennaio scorso. Sono stati i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca a dare un volto ai due malviventi che la notte di San Silvestro rapinarono le due donne, portando via l’autovettura su cui viaggiavano, ritrovata poco dopo in fiamme.

In manette, sottoposti a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata e incendio doloso in concorso, sono finiti due ragazzi di 19 e 20 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti.

Le indagini dei Carabinieri sono scattate a seguito della denuncia delle vittime, una 26enne e una 20enne, entrambi romane, che lo scorso 1 gennaio, rientravano a casa dopo aver festeggiato il Capodanno, e mentre erano a bordo della loro autovettura, in via di Rocca Cencia, a Borghesiana, sono state tamponate dal mezzo che le seguiva, con a bordo i due malviventi.

Impaurite dalle minacce dei due, che nel frattempo si erano affiancati alla loro auto, le ragazze accostavano e arrestavano la marcia all’interno di un’area di servizio. I rapinatori, dopo aver fatto scendere le ragazze dal veicolo, se ne impossessavano e si dileguavano. I Carabinieri, intervenuti qualche ora dopo per l’incendio di un’autovettura in viale Paolo Ferdinando Quaglia, a Tor Bella Monaca, hanno appurato che si trattava dell’auto rapinata alle due vittime.

La visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area della rapina e dell’incendio, hanno permesso di identificare i rapinatori. Rintracciati e ammanettati, sono stati portati in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.