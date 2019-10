"Forza, facci entrare. Siamo armati": anziano aggredito sulla porta di casa e rapinato

Ancora anziani rapinati in casa a Roma. Dopo le due donne sorprese dai banditi nelle loro rispettive abitazioni a Spinaceto e Primavalle ultima vittima è stato un uomo di 86 anni, che si è trovato una coppia di rapinatori alle spalle mentre apriva la porta del suo appartamento a Talenti.

I fatti poco dopo le 11:00 di giovedì 3 ottobre in via Franco Sacchetti. L'anziano è infatti stato sorpreso alle spalle da due uomini, poi le minacce: "Forza, facci entrare. Siamo armati di coltello". Riusciti ad entrare all'interno dell'appartamento del quartiere residenziale del III Municipio Montesacro la coppia di malviventi ha costretto l'uomo ad aprire la cassaforte ed a consegnargli circa 600 euro in contante, oltre ad oro e preziosi ancora in via di quantificazione.

Consumata la rapina la coppia di banditi si è poi allontanata facendo perdere le proprie tracce. Allertata la polizia in via Sacchetti sono intervenuti gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara di Polizia. Illeso ma sotto choc, l'anziano ha poi raccontato ai poliziotti quanto accaduto.

Come detto è la terza rapina nel volgere di dieci con vittime anziani sopresi in casa. Prima di Talenti era stata la volta di Primavalle con una 77enne legata al letto da un rapinatore riuscito ad entrare con una scusa nel suo appartamento di via Pasquale II e poi fuggito con soldi e gioielli, era lo scorso 29 settembre.

Episodio simile era capitato ad un'altra anziana donna, sorpresa da un rapinatore mentre guardava la tv sul divano della sua abitazione a Spinaceto. Era la sera dello scorso 24 settembre. Con il malvivente riuscito ad entrare da una delle finestre dell'appartamento di via dei Caduti della Guerra di Liberazione, la donna venne rapinata della collana d'oro che portava al collo, orologi ed oro con il bandito riuscito poi a darsi alla fuga.