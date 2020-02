Anziano narcotizzato e rapinato in casa da un finto funzionario Inps

Narcotizzato e rapinato in casa da un sedicente funzionario dell'Inps. Vittima un anziano trovato stordito dal figlio preoccupato dal non avere notizie dal padre. E' accaduto martedì al Flaminio.

La chiamata alla polizia è arrivata intorno alle 22:00 del 4 febbraio per una "rapina in casa", dopo che l'85enne è stato trovato dal figlio nel suo appartamento di via Guido Reni stordito ed in stato soporoso. Secondo la denuncia dell'anziana vittima i fatti avevano preso corpo alcune ore prima quando un uomo, conosciuto qualche giorno prima, aveva bussato alla porta spacciandosi per un funzionario dell'Inps.

L'anziano lo fa entrare in casa per aiutarlo in alcune pratiche amministrative e gli prerara un caffè. Proprio il gesto da buon padrone di casa risulta poi fatale all'85 enne con il malitenzionato che gli mette un sonnifero nella tazzina attendendo semplicemente gli effetti del sedativo.

Addormentato l'anziano, il fantomatico funzionario Inps ha quindi cominciato la sua ricerca di denaro e preziosi mettendo a soqquadro la casa. Una ricerca che però non ha dato i frutti sperati con 'l'ospite indesiderato' che ha poi preso 150 euro contenuti in una giacca facendo perdere le proprie tracce.

Ascoltato l'85enne dalla polizia questi ha poi raccontato di aver conosciuto il funzionario dell'Inps qualche giorno prima nei pressi del centro anziani del Villaggio Olimpico nel quale si trovava.

Proprio qui il truffatore "dalla carnagione scura", come denunciato dall'anziano, lo aveva avvicinato spacciandosi per un funzionario Inps che lo avrebbe potuto aiutare, poi si è poi presentato nel suo appartamento al Flaminio e lo ha derubato.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Flaminio di polizia.