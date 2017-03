Mercato Val Melaina: "Vuoi fare sesso con me?", poi rapina un anziano

Prima gli ha chiesto l'elemosina, poi gli ha teso la trappola con l'inganno: "Vuoi fare sesso con me?". Così una giovane cittadina romena di 27 anni ha attirato nella sua ragnatella un anziano 75enne, per poi rapinarlo dei soldi che aveva nella tasca del giaccone. Ad arrestare la giovane gli agenti di polizia del commissariato Fidene Serpentara. I fatti nella tarda mattinata di ieri al mercato coperto di Val Melaina, nel III Municipio Montesacro. La 27enne dovrà rispondere del reato di "rapina impropria".

RICHIESTA DI ELEMOSINA - La donna si era avvicinata al 75enne chiedendo l’elemosina in via Giovanni Conti. L'anziano, però si era rifiutato di darle dei soldi, offrendole dei generi alimentari che aveva nell’auto parcheggiata nelle vicinanze, offerta che la giovane sembrava voler accettare. Una volta arrivati alla vettura, la nomade ha proposto all’anziano signore delle prestazione sessuali, che però ha rifiutato.

LA RAPINA IMPROPRIA - La ragazza, ha continuato a insistere nelle sue avances e si è avvicinata come per accarezzarlo e, nel frangente, gli ha rubato i soldi che aveva nella tasca interna della giacca. L’anziano dopo averla allontanata si è accorto di essere stato derubato di 205 euro che aveva nelle tasche e le ha chiesto di restituirglieli con l’avvertimento di denunciarla alla polizia. La donna allora, ha minacciato di denunciarlo per violenza sessuale dichiarando di essere minorenne.

CHIAMATA ALLA POLIZIA - Il 75enne per nulla intimorito, ha tentato di chiamare la polizia per denunciarla, ma è stato aggredito con calci, pugni, morsi e graffi. Sul posto è giunta una volante del commissariato Fidene Serpentara, diretto da Francesco Maria Bove, che, ha proceduto all'arresto delle 27enne, in Italia senza fissa dimora, per rapina impropria.