Da Ostia al Salario per rapinare un anziano: presi due ladri in trasferta

Dal litorale a piazza Annibaliano. Così due cittadini di origine romena hanno derubato un anziano ma sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato.

Hanno noleggiato un’auto sul litorale laziale e sono giunti a Roma. Una volta qui, nel quartiere Vescovio, hanno scelto la vittima designata: un anziano signore che passeggiava in piazza Annibaliano. I due malviventi, entrambi di origine romena, hanno seguito la vittima fino all’androne del palazzo. Uno di loro ha trattenuto per il braccio l’anziano, mentre l’altro era intento a sottrargli il portafogli.

L’uomo ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione di altri condomini che hanno immediatamente allertato il 112. La scena è stata seguita anche da un altro condomino che in quel momento era affacciato al balcone. Gli agenti si sono messi sulle tracce dei fuggitivi e in pochi secondi li hanno acciuffati.

I poliziotti dopo aver identificato i due ladri, rispettivamente di 30 e 26 anni, entrambi nati in Romania e già noti alle forze dell’ordine, hanno soccorso l’anziano e raccolto varie testimonianze. Ricostruita la dinamica dell’accaduto ed accertato che erano effettivamente loro i responsabili del reato, hanno condotto in commissariato i due romeni in stato di arresto.

Poco lontano è stata trovata una vecchia utilitaria con cui i rapinatori erano giunti a Roma. L’auto, regolarmente noleggiata è stata posta sotto sequestro quale “mezzo usato per la commissione del reato”.