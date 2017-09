Picchia e rapina anziano che preleva alle Poste, fermato dopo inseguimento

Si è appostato nei pressi di uno sportello bancomat di un ufficio postale di via Adriano Fori, a Casal de' Pazzi. Individuato l’obiettivo è entrato in azione: si è avvicinato alla persona che aveva appena effettuato un prelievo, e, dopo averlo colpito al volto, gli ha portato via 500 euro. Vittima un uomo di quasi 70 anni, soccorso da un agente della Polizia di Stato libero dal servizio, che ha assistito all’ultima parte della scena. A finire in manette un 60enne romano.

Rapina al bancomat delle Poste di Casal de' Pazzi

Immediatamente il poliziotto – in servizio presso il reparto speciale UOPI della Questura – si è messo all’inseguimento del rapinatore; dopo pochi metri lo ha raggiunto e bloccato. Indosso aveva le 500 euro, suddivide in banconote da 50, poco prima rapinate, denaro che è stato subito restituito alla vittima, rimasta peraltro ferita al volto a causa del colpo subito durante l’aggressione.

Rapinatore in manette

Sul posto sono poi intervenute in ausilio le pattuglie dei commissariati Sant'Ippolito e San Basilio. Il 60enne è stato accompagnato negli uffici di Polizia, dove, al termine degli atti di rito, è stato arrestato; dovrà rispondere del reato di rapina aggravata.