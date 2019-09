Anziani nel mirino dei malviventi: 79enne sorpresa alle spalle sulla porta di casa, picchiata e rapinata

Truffe e rapine in strada e persino in casa. Vittime ancora una volta gli anziani. Dopo la signora Alba, derubata di 10mila euro nel suo appartamento di Colli Aniene dopo essere stata truffata da un finto finanziere, ed un'altra signora che si è trovata davanti un rapinatore mentre guardava la tv sul divano della sua casa a Spinaceto, ultima vittima è stata una donna di 79 anni, presa di mira nella mattinata di mercoledì 25 settembre in via Conegliano, a San Giovanni.

Due ragazzi, un uomo ed una donna, hanno seguito la vittima, una 79enne italiana, di rientro a casa. Una volta aperta la porta, il ragazzo l’ha raggiunta alle spalle e, dopo averla colpita, l’ha scaraventata a terra. Poi, nel tentativo di strapparle la catenina che aveva al collo, l’ha colpita più volte sul capo fino a riuscire nel suo intento.

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di alcuni vicini che hanno allertato le Forze dell’Ordine costringendo così la coppia a fuggire.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Appio e del Reparto Volanti che, grazie all’ausilio di alcuni testimoni, hanno individuato la via di fuga dei due malviventi.

Dopo una breve battuta nella zona, in via Acireale, sono riusciti a bloccare la donna, identificata per una donna romena di 31 anni, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza gli investigatori hanno potuto accertare la partecipazione della donna alla violenta rapina, riconosciuta successivamente anche dalla anziana vittima. Accompagnata negli uffici del Commissariato San Giovanni la straniera è stata arrestata per rapina aggravata in concorso.

Proseguono le indagini per l’identificazione del complice.