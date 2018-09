Rapina e aggredisce uomo nell'androne del palazzo, arrestato 18enne

Ha rapinato un inquilino all’interno dell’androne di un palazzo di via Principe Amedeo, dopo averlo aggredito e spintonato. Il tentativo poco dopo le 19:30 di ieri giovedì 27 settembre nella zona dell'Esquilino. Il malvivente, appena 18enne, messo in fuga, è stato poi arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e dovrà rispondere di tentata rapina.

Furto negozio abbigliamento sulla via Appia Nuova

Alcune ore prima, intorno alle 14:00, sempre la polizia, ha arrestato una 45enne ucraina per furto aggravato. Gli agenti del commissariato San Giovanni l'hanno fermata dopo aver rubato capi d'abbigliamento per un valore di circa 150 Euro da un negozio della via Appia Nuova.

Furto supermercato via Ambrosini

La notte del 27 settembre si era invece aperta con un primo arresto avvenuto poco prima delle 4:00. In questo caso gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti hanno bloccato ed arrestato un 38enne per furto aggravato dopo aver perpetrato un furto all'interno di un supermercato di via Ambrosini, a Roma 70. In fuga i complici, ricercati attivamente dalla polizia.