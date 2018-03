Colli Albani: rapina il supermercato Alma Verde Bio e fugge col bottino

Un cappello, uno scaldacollo ed un taglierino. Così un rapinatore si è presentato all'interno di un supermercato ai Colli Albani. Minacciati i dipendenti si è poi dato alla fuga con il denaro. La rapina si è consumata poco dopo le 20:00 di mercoledì scorso all'Alma Verde Bio di via Arrigo Davila.

Rapina Alma Verde Bio a Colli Albani

Giovane, con accento romano ed un paio di scarpe da ginnastica bianche, il rapinatore si è fatto consegnare circa 400 euro contenuti nelle casse del supermercato per poi darsi alla fuga a piedi fra le strade del quartiere. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Appio e San Giovanni.

Rapine a Colli Albani

Cominciate le ricerche dell'uomo i poliziotti hanno trovato sulla stessa via Arrigo Davila il taglierino usato dal bandito per compiere la rapina. Secondo alcuni testimoni lo stesso ragazzo avrebbe messo a segno almeno un'altra rapina con le medesime modalità in un negozio sempre nella zona dei Colli Albani.