San Giovanni: rapina alimentari ma nella fuga perde lo smartphone, preso ladro maldestro

Aveva escogitato un colpo rapido ai danni di un negozio di alimentari in via Taranto. Riempire il suo zaino di quanti più prodotti possibili per poi allontanarsi velocemente. Il piano è saltato quando i dipendenti dell'attività lo hanno scoperto e lui, per fuggire, li ha colpiti con calci e pugni.

In quel frangente il giovane ladro ha però perso lo zaino che, oltre alla refurtiva, conteneva il suo smartphone. Poco dopo, accortosi di quanto accaduto, il malvivente è tornato al negozio pretendendo la restituzione del telefono, minacciando di danneggiare le vetrine del negozio e colpendo gli addetti alla sicurezza con un carrello per la spesa.

Il rapinatore, un 25enne romeno, è stato però bloccato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, intervenuti sul posto a seguito di richiesta giunta al 112. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo