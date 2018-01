Reagisce ad una rapina, i ladri lo colpiscono al volto con un ombrello

Ha tentato di reagire ad una rapina ma è stato colpito violentemente alla testa e al volto con un ombrello. La vittima un 39enne del Bangladesh. E' successo in via Carlo Alberto a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele II. Ad aggredire l'uomo, due algerini di 40 e 41 anni, già noti alle forze dell'ordine.

Tutto è successo ieri pomeriggio. I due hanno avvicinato alle spalle la vittima che stava telefonando, lo hanno spintonato per poi sfilargli dalle mani uno smartphone di ultima generazione e, quando l'uomo ha accennato ad una reazione è stato aggredito e preso letteralmente ad "ombrellate".

In suo soccorso sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante che stavano transitando in quel momento sulla via. I militari hanno assistito alle fasi concitate dell'aggressione e sono intervenuti bloccando i malviventi e soccorrendo la vittima, poi medicata all'ospedale San Giovanni Addolorata per diverse escoriazioni.

Recuperata e riconsegnata la refurtiva, i Carabinieri hanno portato in caserma gli arrestati, che sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza. Sono accusati di rapina aggravata in concorso.