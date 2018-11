Boccea: ruba jeans all'OVS poi aggredisce il vigilantes che lo aveva scoperto

È stato visto dal responsabile della sicurezza dell'OVS mentre staccava i dispositivi antitaccheggio da tre paia di jeans. Scoperto ha provato a fuggire con la refurtiva ma sulla sua strada si è messo il vigilantes, che per tutta risposta è stato aggredito con calci e pugni. Il tentativo nel primo pomeriggio di ieri all'esercizio commerciale di via Aurelia, in zona Boccea-Cornelia.

Bloccato dalla sicurezza dell'OVS sul posto sono quinti intervenuti gli agenti del Reparto Volanti della polizia che hanno fermato il ladro, poi identificato in un cittadino russo di 32 anni. Accompagnato negli uffici del commissariato è stato arrestato per "rapina impropria".