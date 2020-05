Rapina al minimarket: aggrediti titolare e dipendente

Una rapina da poche decine di euro terminata con l'aggressione a due persone. E' accaduto nella prima serata di lunedì in un minimarket in zona Ostiense dove un rapinatore è poi fuggito con 50 euro.

I fatti intorno alle 20:30 del 25 maggio al civico 8 della via Ostiense. Qui, dopo essere entrato nel negozio di alimentari gestito da due cittadini del Bangladesh un uomo, un senza fissa dimora conosciuto in zona come poi riferito dalle due vittime alla polizia, ha minacciato la coppia per farsi consegnare del denaro.

Dopo aver preso 50 euro il malvivente ha avuto una colluttazione con i due commercianti, uno poi medicato sul posto dal personale del 118 e l'altro trasportato con l'ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli con delle lievi lesioni.

Fuggito invece il rapinatore. Allertata la polizia sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Colombo di polizia che stanno svolgendo accertamenti sull'accaduto.