Affitta camera in ostello, poi tenta rapina e minaccia albergatore con le forbici

Ha prima affittato una camera di ostello, poi ha tentato di rapinare il gestore minacciandolo con un paio di forbici. A vedersela brutta un cittadino indiano, gestore di una struttura ricettiva nella zona della stazione Termini, all’Esqulino. A finire in manette un uomo di 33 anni.

In particolare sono stato gli agenti del Reparto Volanti, diretto da Giuseppe Sangiovanni, ad intervenire intorno alle 20:00 di domenica 10 maggio dopo che il gestore aveva richiesto l’intervento di una pattuglia in quanto era stato aggredito con un arma da taglio da un cliente in via Giovanni Giolitti.

Giunti immediatamente, gli investigatori hanno trovato il gestore fuori dalla struttura, in preda al panico, il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo, dopo aver effettuato il check-in, si era presentato presso la reception insultandolo, minacciandolo e chiedendo una felpa e delle cuffiette.

A questo punto il gestore dell’hotel aveva invitato il 24enne a lasciare la struttura dietro il rimborso di quanto già pagato per la camera, ma questi, preso ancora di più dalla rabbia, ha brandito delle forbici trovate sulla scrivania della reception e ha tentato di colpire l’uomo, che è riuscito a scappare uscendo dalla struttura velocemente, per poi chiamare il numero di emergenza.

Arrivati nell’albergo i poliziotti hanno trovato l’aggressore rinchiuso nell’ostello che, una volta compreso l’arrivo della polizia ha cominciato a gridare: “Hai chiamato le guardie? Infame, io te ammazzo, te sgozzo”.

Entrati all’interno dell’albergo gli agenti hanno trovato nel corridoio il ragazzo che, tenendo ancora le forbici in mano, tentava di scagliarsi anche contro di loro, ma veniva bloccato ed arrestato. All’interno della sua stanza, su di un comodino a suo uso esclusivo, è stata trovata della sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla fine degli accertamenti, il ragazzo,un 33enne italiano, è stato portato presso gli uffici di Polizia ed arrestato per tentata rapina aggravata, resistenza e minaccia ad un pubblico ufficiale, nonché segnalato al Prefetto per lo stupefacente.