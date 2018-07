Picchiano e rapinano una 16enne sul bus, in manette due minorenni

Un pugno al volto davanti alla madre, poi la rapina e la fuga dal bus Cotral. Era lo scorso 21 giugno quando una 16enne che viaggiava su un pullman sulla via Pontina venne aggredita e derubata del telefono cellulare. A distanza di poco più di un mese, al termine di una complessa attività d’indagine, i Carabinieri della Stazione Roma Tor de’ Cenci hanno arrestato, in esecuzione di misura cautelare di collocamento in comunità, due minorenni, un 15enne ed un 16enne, nati in Italia, con precedenti, entrambi domiciliati presso la baraccopoli di Castel Romano, colpevoli di aver commesso la rapina ai danni di una 16enne che viaggiava sull’autobus Cotral in direzione Roma.

Rapina sul bus Cotral a Castel Romano

I due indagati, nell’occasione, si trovavano a bordo dell’autobus quando, giunti all’altezza della fermata presente in prossimità del campo di Spinaceto, nel momento in cui si aprirono le porte, colpirono al volto la ragazza che era seduta in compagnia della madre, asportandole il telefono cellulare e fuggendo poi in direzione del campo.

Rapinatori scovati nella baraccopoli di Castel Romano

I Carabinieri della Stazione Roma Tor de’ Cenci sono riusciti, al termine di capillari accertamenti, ad individuare i due responsabili che sono stati poi riconosciuti anche dalla vittima e dalla madre quali responsabili della rapina. Gli arrestati sono stati collocati in una comunità della Capitale. Le indagini dei Carabinieri proseguono al fine di accertare la loro eventuale responsabilità nella commissione di analoghi reati compiuti in zona.