Rapina ragazza sul bus 23, poi aggredisce passeggero intervenuto a difesa della giovane

Paura sul bus 23 dove un uomo ha rapinato una ragazza ed aggredito un passeggero intervenuto a difesa della giovane. E' accaduto domenica 2 giugno mentre il mezzo pubblico transitava nella zona del Centro Storico. A finire in manette un cittadino peruviano di 62 anni, pluripregiudicato.

In particolare il malvivente a bordo del bus ha ripetutamente spintonato una ragazza per sottrarle il portafoglio. Non contento, ha anche aggredito un altro passeggero nel frattempo era intervenuto per bloccarlo ed ha tentato di fuggire dal mezzo alla prima fermata utile, ma è caduto tra le braccia dei Carabinieri, intervenuti grazie alle numerose segnalazioni giunte al 112 da parte dei passeggeri impauriti.

Il tunisino, arrestato con l’accusa di rapina impropria, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.