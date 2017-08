"Hai una sigaretta?", poi lo colpisce con una bottiglia nel tentativo di rapinarlo

Prima lo ha avvicinato col pretesto di una sigaretta, poi ha provato a rapinarlo ed infine lo ha aggredito con una bottigliA. Il tentativo di rapina è avvenuto poco prima della mezzanotte in piazzale Konrad Adenauer, all'Eur. Qui gli agenti del commissariato hanno arrestato un cittadino romeno di 34 anni per rapina aggravata.

Rapina ed aggressione all'Eur

L’uomo, con numerosi precedenti di polizia, ha avvicinato un connazionale con la scusa di chiedergli una sigaretta, per poi minacciarlo per farsi consegnare il portafogli. Al diniego della vittima il rapinatore lo ha colpito con una bottiglia. Arrivata sul posto la polizia il 34enne è stato quindi ammenettato.