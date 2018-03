San Lorenzo violenta: prende a bastonate passante e lo rapina del telefono

Ha aggredito un passante con un bastone per appropriarsi del suo telefono cellulare. Le violenze sono accadute in via dei Volsci a San Lorenzo. Vittima un ragazzo, preso di mira da un cittadino algerino di 22 anni nel quartiere della movida universitaria. Il rapinatore è stato poi bloccato dagli agenti del Reparto Volanti intervenuti a seguito di una segnalazione di lite al numero unico di emergenza 112. Il 22enne dovrà rispondere di rapina aggravata.