Pestato a sangue e rapinato di 1200 euro in pieno giorno

Prima l'aggressione, poi la rapina. Il tutto davanti a diversi passanti, in pieno giorno. E' successo ad Acilia, in via Amedeo Bocchi, intorno alle 13:30 di oggi 12 settembre. La vittima, un residente di zona, aveva appena prelevato 1200 euro in una vicina banca. Mentre si stava dirigendo all'ufficio postale al civico 109 di via Bocchi, però, è iniziato l'incubo.

Il pestaggio in strada e la rapina

Tre uomini, a volto scoperto, lo hanno improvvisamente aggredito. Uno di loro lo ha scaraventato sul marciapiede, un altro lo ha riempito di pugni sul volto e il terzo gli ha strappato di mani la busta contenente il denaro. Ad accorgersi della scena due poliziotti, in borghese, del commissariato del Lido e i carabinieri, in servizio, della stazione di Acilia. Immediato, quindi, è scattato l'inseguimento.

Alcuni testimoni: "Abbiamo sentito due spari"

Durante le fasi concitate alcuni testimoni, che hanno assistito alla cruenta scena, hanno raccontato di aver udito due colpi di pistola sparati, forse, a scopo intimidatorio. Circostanza, questa, che tuttavia carabinieri e polizia non confermato. Uno dei tre ladri, un argentino 38enne, dopo un inseguimento a piedi è stato arrestato e la refurtiva è stata recuperata interamente.

I due complici, invece, sono riusciti a fuggire. La vittima, soccorsa, è stata successivamente trasportata all'ospedale Grassi di Ostia. Ha riportato diverse ferite e la frattura del setto nasale. Ne avrà per 25 giorni. Proseguono le indagini per rintracciare gli altri due ladri.