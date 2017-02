Monterotondo: litiga con la compagna e porta via il figlio di 2 mesi

Ore di apprensione a Monterodonto. Dopo una lite in strada con la compagna, Gianluca Caucci di 21 anni è andato via a piedi portando con sé il loro bambino di due mesi e mezzo in un una carrozzina blu. E' successo ieri sera, intorno alle 22, in zona viale Mazzini nel comune di Monterodonto, a pochi chilometri da Roma.

La compagna, aggredita fisicamente dal giovane fidanzato che gli ha sferrato un pugno al volto, ha immediatamente allertato i militari della compagnia di Monterotondo che, coordinati dal Capitano Ferraro, hanno iniziato le ricerche. Il ragazzo indossava una felpa a scacchi bianca e nera e pantaloni neri, mentre il piccolo di 2 mesi e mezzo era in un Foppapedretti blu. I due si sono allontanati a piedi.

Per aiutare ad individuare Gianluca Caucci i militari hanno chiesto di diffondere nome e foto del 21enne. Partecipano alle ricerche anche unità cinofile e Protezione Civile, con il supporto di un elicottero.

Le ricerche del giovane, Gianluca Caucci, sono in corso anche nelle abitazioni di amici e parenti della coppia. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno controllando anche diversi ospedali. Si indaga. Chiunque abbia informazioni può contattare i Carabinieri della stazione di Monterotondo al numero 06 900 9991.