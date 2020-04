Vigili del fuoco liberano rapace intrappolato in un comignolo

Brutta avventura, ma a lieto fine, per un giovane rapace. Martedì mattina, intorno alle ore 11:30 circa, nel comune di Ardea, in via Colle Romito 173, la squadra dei Vigili del Fuoco di Pomezia è intervenuta per liberare il giovane volatile rimasto intrappolato all'interno di un comignolo del camino di un'abitazione.

Una volta liberato, il rapace è stato rimesso in libertà.

