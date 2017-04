Ramo cade su auto in transito, ferita una donna

Un grosso ramo di un albero è crollato sulle auto in transito oggi 26 aprile. E' successo intorno alle 14:40 circa sul lungotevere Flamino all'incrocio con piazza delle Belle Arti. Sul posto, allertati, i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Roma Capitale.

Il ramo, cadendo, ha colpito due auto in transito e due parcheggiate. I pompieri hanno quindi operato per tagliare il ramo in più parti e liberare le quattro autovetture coinvolte, mentre i vigili gestivano il traffico. Dei due conducenti delle due autovetture, solo una donna stata trasportata all'ospedale Santo Spirito in codice giallo, poi declassato in codice verde.