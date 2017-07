Esquilino: crolla ramo in strada, sul posto la polizia locale

Un grosso ramo si è staccato oggi 24 luglio da un albero in via Carlo Alberto 53 all'Esquilino. E' accaduto questa mattina alle 9:30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il I Gruppo Aurelio e il servizio giardini. Il ramo non ha colpito fortunatamente nessuno. Nessuna auto è stata danneggiata.