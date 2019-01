San Paolo: cade ramo e colpisce auto dei carabinieri

Un ramo ha colpito un'auto dei carabinieri in transito. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 di venerdì 25 gennaio in via della Villa di Lucina, strada che unisce San Paolo con la Garbatella. Illesi i militari, sul posto per svolgere accertamenti sono intervenuti gli agenti dell'VII Gruppo Tintoretto Polizia Locale di Roma Capitale. Nessuno è rimasto ferito e la gazzella dei militari non ha riportato danni rilevanti.

A determinare la caduta del ramo anche il vento. Un altro caso di caduta rami si è infatto verificato sempre nel pomeriggio di oggi in via di Santa Maria di Galeria, in prossimità di via di Boccea dove, come comunica LuceVerde, si sono registrati difficoltà alla circolazione stradale causa "presenza di alberi in carreggiata".

Proprio su via della Villa di Lucina, lo scorso 21 di gennaio, sono stati tagliati gli alberi piantati sul marciapiede. Il taglio degli alberi era stato annunciato da Carlo Cafarotti, delegato della sindaca Raggi nel Municipio VIII. Una scelta maturata a seguito di una riunione svoltasi l'11 gennaio presso l'assessorato all'ambiente (qui la notizia completa).

Un incontro utile per programmare gli interventi del primo trimestre sia in termini di potature che di abbattimenti. "Sono stati divisi i casi di 'rischio' dai casi di 'potatura per sfoltimento' – spiegava Cafarotti – ed è emerso da verifiche effettuate che il rischio è concentrato su un tipo di alberatura più che in zone, e la specie attualmente più a rischio nel municipio è la robinia ".

Da qui la scelta di provvedere al clamoroso abbattimento di tutti gli alberi in via della Villa di Lucina. Per l'assessora Montanari l'intervento si era "reso urgente dopo l'evento verificatosi circa due mesi fa, quando uno degli alberi si è improvvisamente spezzato schiantandosi sul recinto del presidio ospedaliero all'angolo di via di Villa Lucina. A seguito degli abbattimenti - aveva aggiunto l'assessora Capitolina - il Servizio Giardini di Roma Capitale procederà con un programma di ripiantumazione con specie adatte ai piccoli marciapiedi".